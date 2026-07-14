OPERATIVO EN LA ZONA CÉNTRICA Y ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO

La Municipalidad de Concordia informa que este miércoles 15 de julio, con motivo de desarrollarse el encuentro entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de Fútbol, se llevará adelante un nuevo operativo especial para que, en caso de haber un triunfo de la Selección, los festejos puedan darse de forma ordenada.

Para permitir un tránsito peatonal seguro a la zona de la Plaza 25 de Mayo, desde las 17 horas se realizarán cortes de calles, en los siguientes sectores: San Luis y Bernardo de Irigoyen; calles Buenos Aires y Pellegrini; Mitre e Hipólito Yrigoyen; Alberdi y Urquiza; Pellegrini y Alberdi e Yrigoyen y Alberdi.

Estarán participando personal de la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Tránsito y Transporte, junto a la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos.

“Queremos destacar el comportamiento de la comunidad durante el pasado fin de semana, colaborando y entendiendo en todo momento que los objetivos de estos operativos son cuidar los espacios públicos y la integridad de las personas, con medidas que no son restrictivas sino para que podamos tener, entre todos y con responsabilidad, una celebración cuidada” remarcaron desde la Municipalidad.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO

Asimismo, desde la Dirección de Tránsito y Transporte se indicó que durante la tarde del miércoles, no se estará cobrando el Estacionamiento Medido.

El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del jueves 16 de julio, en los horarios habituales.