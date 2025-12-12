Local Concordia

CAMBIO DE HORARIO PARA EL PRIMER TURNO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

12 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

CAMBIO DE HORARIO PARA EL PRIMER TURNO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informa a la comunidad que a partir del miércoles 17 de diciembre el horario de los recorridos del primer turno será a partir de las 7 horas.

La modificación se debe al inicio de la temporada de verano, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y evitar las horas de mayor temperatura, garantizando de esa manera, condiciones de trabajo más seguras para el personal y una recolección más ágil para toda la ciudadanía.

Los demás turnos de recolección mantendrán sus horarios habituales.

Te puede interesar..

Local Concordia

SE ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL ALQUILER DE TRIBUNAS, TARIMAS Y TORRES PARA EL CA RNAVAL

12 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

MÁS DE 20 FAMILIAS RECIBIERON SUS ESCRITURAS TRASLATIVAS DE DOMINIO

12 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE DESEEN FORMAR PARTE DEL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA ”

12 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO TÉCNICO PARA ESTABLECER ACCIONES EN EL CUIDADO DEL RÍO URUGUA Y

12 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

SE ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL ALQUILER DE TRIBUNAS, TARIMAS Y TORRES PARA EL CA RNAVAL

12 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

MÁS DE 20 FAMILIAS RECIBIERON SUS ESCRITURAS TRASLATIVAS DE DOMINIO

12 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE DESEEN FORMAR PARTE DEL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA ”

12 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO TÉCNICO PARA ESTABLECER ACCIONES EN EL CUIDADO DEL RÍO URUGUA Y

12 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com