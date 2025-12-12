CAMBIO DE HORARIO PARA EL PRIMER TURNO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informa a la comunidad que a partir del miércoles 17 de diciembre el horario de los recorridos del primer turno será a partir de las 7 horas.

La modificación se debe al inicio de la temporada de verano, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y evitar las horas de mayor temperatura, garantizando de esa manera, condiciones de trabajo más seguras para el personal y una recolección más ágil para toda la ciudadanía.

Los demás turnos de recolección mantendrán sus horarios habituales.