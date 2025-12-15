CONCORDIA FUE SEDE DE UNA MESA DE TRABAJO QUE TUVO COMO EJE LA REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO INFORMAL EN LAS P RODUCCIONES FRUTÍCOLAS

Participaron Legisladores Nacionales; Municipios de Entre Ríos y Corrientes; representantes del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia y de las cadenas productivas del citrus, arándanos, pecán y vid.

En la mañana de este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por el Intendente Francisco Azcué, convocada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de la Concordia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, la Federación del Citrus de Entre Ríos, la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, el Clúster del Pecán y la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos.

El objetivo del encuentro fue crear una mesa de trabajo que tuvo como eje la regularización del empleo informal en las tareas de producción, cosecha y empaque de las actividades frutícolas, surgiendo la necesidad de revertir esta situación que impacta negativamente tanto en las condiciones de los trabajadores como en las finanzas públicas ya que genera competencia desleal con el sector formal y limita el crecimiento económico y la productividad.

El rol de los legisladores nacionales que representan a la provincia de Entre Ríos, que participaron de manera virtual, es fundamental ya que serán parte del futuro debate de la Reforma Laboral que propone el Gobierno Nacional.

REFORMA NECESARIA

Al respecto Azcué señaló que esto es resultado del trabajo articulado “que venimos llevando adelante desde nuestra gestión con el sector privado, instituciones y organismos que representan las distintas cadenas productivas de la región, con la idea de acercar propuestas y aportes a los legisladores nacionales que van debatir la Reforma Laboral, entendiendo que es necesaria, para que el sector privado decida invertir y hoy, esas condiciones no son buenas”.

En ese aspecto el Intendente de Concordia consideró que “hay leyes laborales actuales que están impidiendo el desarrollo de nuestra región. Queremos una reforma equilibrada, no queremos perjudicar a los trabajadores pero sí proteger a los productores, al sector privado”.

Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, celebró la conformación de la mesa, “esperando que la reforma que se está proponiendo incluya la mayor cantidad posible de temas planteados que nos permitirían avanzar y dar solución a un tema que nos involucra a todos los sectores que hoy están representados”.

VERDADERA ARTICULACIÓN

Marcelo Tisocco, Intendente de Mocoretá, provincia de Corrientes, en primer lugar agradeció “que nos hayan dado participación dado que el macizo productivo del norte entrerriano y el sur correntino, es el mismo con las mismas problemáticas y preocupaciones por eso consideramos que este tipo de reuniones son de suma importancia porque nos permite llegar a los legisladores nacionales con propuestas como las que se plantearon hoy como ser la regularización del personal que trabaja en el sector y no pierdan beneficios como también la reducción de los costos laborales”.

Por último, el Dr. Jorge Sosa, abogado y especialista en Derecho Empresarial y Laboral, quein fue el encargado de brindar una contextualización de la situación del empleo, sus limitantes y propuestas para la regularización, remarcó que “esto es la verdadera articulación entre el sector público y privado, donde el sector público ha escuchado cuáles son las problemáticas que se presentan en las actividades frutícolas en general, referidas a la registración de trabajadores de cosecha y empaque.

Además de los legisladores nacionales, funcionarios municipales y representantes del Gobierno Provincial y de las cadenas frutícolas, participaron los Municipios de La Criolla, Estancia Grande, Chajarí, Puerto Yeruá, Villa del Rosario, Colonia Ayuí, Federación, Santa Ana, Mocoretá y Juan Pujol, entre otros.