CONCORPASS RENOVADO IMPULSÓ UN CRECIMIENTO DEL 354% EN SU SEGUNDA EDICIÓN

El programa de incentivo qué ofrece beneficios y descuentos a través de la tarjeta digital, desarrollado entre el 1° de septiembre y el 30 de noviembre, consolidó la modalidad iniciada en la primera edición, que amplió el acceso a sus beneficios más allá del turismo tradicional, integrando a residentes y visitantes por el día. Esta innovación estratégica, fortaleció las propuestas de cercanía y potenció el movimiento económico durante la temporada baja en la ciudad de Concordia.

En este contexto, los datos del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia reflejan el impacto positivo de la nueva modalidad: en esta segunda oportunidad se emitieron 218 tarjetas digitales, lo que representa un crecimiento del 354% respecto de la primera edición con incorporación de residentes y excursionistas – que se desarrolló desde el 1° de mayo al 4 de julio-, alcanzando a un total de 587 personas beneficiadas a través de los distintos grupos participantes.

PERNOCTE Y PROCEDENCIA

Del total de tarjetas emitidas, 35 fueron utilizadas por personas que pernoctaron en la ciudad, mientras que 183 correspondieron a residentes y visitantes (excursionistas). En términos porcentuales, el 16% de los usuarios registró alojamiento y el 84% restante realizó visitas por el día, un dato que evidencia de manera directa el impacto de la modalidad que amplió el acceso al programa.

En relación con la procedencia de los beneficiarios, Concordia se consolidó como el principal punto de adhesión al concentrar el 46,8% de las tarjetas emitidas, con 102 registros. En segundo lugar se ubicó la provincia de Buenos Aires, con 64 tarjetas (29,4%), provenientes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de múltiples localidades del Gran Buenos Aires y del interior bonaerense. A este escenario se suman las emisiones registradas en otras localidades de Entre Ríos y Santa Fe, con 16 tarjetas cada una, y en la República Oriental del Uruguay, con 14 registros —principalmente desde la ciudad de Salto—, lo que reafirma el alcance regional y binacional del programa.

Los datos preliminares de la segunda etapa renovada de Concorpass 2025 (cuarta edición desde su inicio en 2024), confirman la consolidación del programa como una herramienta eficaz para dinamizar el turismo y el consumo local. La continuidad de la modalidad ampliada posiciona a Concorpass como una política pública flexible y sostenible, cómo resultado del trabajo en conjunto con el sector privado. Desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) reafirman el compromiso de trabajar por un destino integral, atractivo y diverso durante todo el año.