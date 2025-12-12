Local Concordia

CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE DESEEN FORMAR PARTE DEL PROGRAMA "CENTROS DE FAMILIA "

12 diciembre, 2025
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, convoca a organizaciones e instituciones a adherirse al Programa “Centros de Familia” que se lleva adelante en la ciudad a través del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

La convocatoria está dirigida a asociaciones civiles, clubes, fundaciones, institutos culturales, escuelas de danza, música, institutos de formación profesional privados, monotributistas, autónomos, independientes y talleristas que realicen distintas actividades: culturales, deportivas, artísticas y educativas destinadas a niños y adolescentes de 6 a 17 años.

Los interesados pueden acercarse desde el lunes 15 al viernes 19 de diciembre al Centro de Convenciones, San Lorenzo Oeste 101, en el horario de 8 a 13 horas.

Para más información comunicarse al 345 495 4188 o vía e mail a centrosadheridosconcordiasdh

La fecha límite para la presentación de los requisitos es el 19 de diciembre a las 12 horas.

Por medio del programa, chicos de entre 6 y 17 años, cuyas familias son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, acceden a actividades extracurriculares en los centros adheridos, recibiendo un voucher por medio de una tarjeta física no bancaria precargada con $24.000.

