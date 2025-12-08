Local Concordia

CORTE DE TRÁNSITO EN AVENIDA INDEPENDENCIA

8 diciembre, 2025
CORTE DE TRÁNSITO EN AVENIDA INDEPENDENCIA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que desde las primeras horas de la mañana de este martes se estará produciendo un corte de tránsito en Avenida Independencia, casi calle Pampa Soler.

Esto se debe a trabajos que estará realizando el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), los cuales tendrán continuidad a lo largo de los primeros días de la semana.

El corte alcanza los siguientes sectores:

Av. Independencia cruce con calle Brown

Av. independencia y Pampa Soler

Av. Independencia y calle Neuquén

Av. Independencia y Chubut

Av. independencia y Boulevard Ayuí

Laprida y Boulevard Ayuí

Se solicita a los conductores transitar con precaución, respetando las indicaciones y a la comunidad en general, tener en cuenta que en la zona a trabajar habrá un importante movimiento de maquinaria.

