CORTE DE TRÁNSITO EN AVENIDA INDEPENDENCIA
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que desde las primeras horas de la mañana de este martes se estará produciendo un corte de tránsito en Avenida Independencia, casi calle Pampa Soler.
Esto se debe a trabajos que estará realizando el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), los cuales tendrán continuidad a lo largo de los primeros días de la semana.
El corte alcanza los siguientes sectores:
Av. Independencia cruce con calle Brown
Av. independencia y Pampa Soler
Av. Independencia y calle Neuquén
Av. Independencia y Chubut
Av. independencia y Boulevard Ayuí
Laprida y Boulevard Ayuí
Se solicita a los conductores transitar con precaución, respetando las indicaciones y a la comunidad en general, tener en cuenta que en la zona a trabajar habrá un importante movimiento de maquinaria.