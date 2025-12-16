DEFENSA DEL CONSUMIDOR: RECOMENDACIONES PARA LAS COMPRAS DE FIN DE AÑO

Con el objetivo de promover prácticas responsables, prevenir estafas y garantizar que los consumidores cuenten con información clave al momento de adquirir alimentos, regalos o realizar compras online, la Municipalidad de Concordia brinda una serie de recomendaciones para las compras de fin de año.

La idea principal es ofrecer soluciones sin dejar de disfrutar de los encuentros y festejos, tratando de realizar compras seguras y cuidando el presupuesto de todos los ciudadanos.

En cuanto a los productos comestibles, se recomienda verificar la fecha de vencimiento, el estado de los envases y adquirirlos únicamente en comercios habilitados. Asimismo, se recuerda la importancia de exigir ticket o factura para respaldar cualquier posible reclamo.

En el caso de los regalos, especialmente juguetes, la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor destaca la necesidad de comprobar que cuenten con el Sello de Seguridad Argentino, que estén adecuados a la edad del niño o niña y que incluyan información sobre garantía y políticas de cambio.

Respecto de las compras online, se aconseja verificar que el sitio sea seguro —con el ícono de candado y la sigla “https”—, evitar compartir claves o códigos de verificación, y conservar todos los comprobantes digitales. También se recuerda la vigencia del “Botón de Arrepentimiento”, que permite cancelar la operación dentro de los diez días corridos desde la compra.

Finalmente, se recomienda planificar un presupuesto y comparar precios antes de realizar cualquier adquisición, para evitar gastos impulsivos o prácticas comerciales engañosas.

Para consultas o reclamos, la comunidad puede acercarse personalmente a la oficina de Defensa del Consumidor Municipal ubicada en calle San Lorenzo (O) 101, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs o comunicarse al teléfono gratuito 105. También pueden hacerlo a través de la Ventanilla Federal Única.