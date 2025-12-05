DICTAN PRISION PREVENTIVA PARA LOS IMPUTADOS DEL ABIGEATO OCURRIDO EN COLON

Durante la mañana de este jueves, en virtud del hecho de Abigeato ocurrido dias pasados en zona Escuela N° 4 del departamento Colon, donde un productor rural habia sido víctima de la faena de tres animales bovinos, y conforme lo dispuesto por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya, se ha ordenado la prisión preventiva de dos individuos imputados en la causa por el hecho delictivo cometido.

Los dos ciudadanos implicados (de 32 y 24 años de edad), deberán cumplir prisión preventiva alojados en la alcaidia de la Jefatura de Policia Departamental Colon hasta el 15 de diciembre del corriente, acorde a lo solicitado por las autoridades judiciales.

La medida se adopta en el marco del proceso investigativo en curso y forma parte de las acciones orientadas a combatir los delitos que afectan a la seguridad rural y al sector productivo.

Es de suma importancia resaltar el exhaustivo trabajo realizado por la Fiscalia intervinente a cargo de la Dra. Di Pretoro Micaela reafirmando asi el compromiso del Poder Judicial y la Policia de Entre Rios para combatir los delitos de Abigeato.