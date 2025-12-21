El Club Atlético Las Heras finalizó las pruebas abiertas y avanza en la conformación de sus planteles

El Club Atlético Las Heras concluyó las pruebas abiertas de jugadores destinadas a la conformación de los planteles de Primera División, Reserva y Sub-17, luego de tres jornadas de trabajo desarrolladas con una amplia participación de futbolistas de la ciudad y la región.

Durante las jornadas se evaluó el rendimiento deportivo, el compromiso y la proyección de los jugadores, en el marco de un proyecto deportivo serio y a largo plazo. Desde la institución informaron que, si bien ya quedó definido un grupo inicial de jugadores, no se descarta sumar nuevos integrantes durante el mes de enero, cuando se retomen los entrenamientos y el trabajo de pretemporada.

El director técnico Raúl García destacó el desarrollo de las pruebas y remarcó “el muy buen nivel deportivo y humano que tiene Concordia”, subrayando la predisposición y el compromiso de los futbolistas que participaron de la convocatoria.

Por su parte, el presidente del club, Gabriel Enguelberg, puso en valor el rol social del deporte y expresó:

“Cuando un chico elige el club, no solo elige hacer deporte: elige valores, compañía y un lugar de pertenencia. Por eso decimos que una hora en el club es una hora menos en la calle”.

Desde el Club Atlético Las Heras agradecieron especialmente al Club Comunicaciones de Concordia por abrir sus puertas y brindar el espacio necesario para el desarrollo de las pruebas, así como también a todos los jugadores que participaron, al equipo técnico y a toda la familia del club por el acompañamiento y la confianza.