EL INTENDENTE AZCUÉ INAUGURÓ LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLE JUVENTUD UNIDA DE BENITO LEGERÉN

El Intendente Francisco Azcué inauguró este viernes la repavimentación de calle Juventud Unida de Benito Legerén, que se ejecutó en el marco del Plan de Infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, financiado en su totalidad con fondos propios. La inversión superó los 160 millones de pesos.

Antes del corte de cintas, Azcué manifestó que “es un día muy importante para todos porque hemos culminado esta obra, que es fruto del esfuerzo de los vecinos que cumplen con sus obligaciones y hacen que esto sea posible. También del trabajo de todos los equipos de la Municipalidad porque esto es producto de una gestión que vino a poner orden, logrando avanzar en un plan de infraestructura”.

En esa línea Azcué sostuvo que el 2026 viene con la inversión de recursos propios “más importante de la historia de Concordia, con obras de infraestructura en distintos barrios por eso les pedimos que nos sigan acompañando en este camino que estamos transitando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por su parte el Secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, resaltó que “estamos muy satisfechos con el resultado. Esta era una arteria que estaba muy deteriorada, siendo muy utilizada por los vecinos ya que es el ingreso principal a Benito Legerén por donde pasa el transporte urbano, donde hay una escuela, con un tránsito muy importante”.

Ricardo, vecino del lugar, agradeció la realización de la obra, recordando que “el intendente vino un día y nos dijo que iban a hacer todo lo posible para repavimentar la calle y así se hizo. Para nosotros es muy importante porque por acá pasan los colectivos, nos beneficia en muchas cosas, hasta en los días de lluvia. Estamos muy contentos”.

En calle Juventud Unida, entre Avenida de Los Trabajadores y Avenida José Ignacio Rucci, se realizaron 3200m2 de fresado de pavimento existente, preparación de suelo cemento y ejecución de pavimento asfáltico nuevo, además de la reconstrucción y construcción de cordones cuneta y badenes.

Estuvieron presentes la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; la Senadora Provincial Gloria Cozzi; el Secretario Coordinador de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre; concejales y vecinos.