El Lago de Salto Grande inicia un fin de semana de gran convocatoria rodante

Del 5 al 8 de diciembre, el Camping y las Termas de Punta Viracho son sede del 4° Encuentro Rodantero, un evento que año tras año convoca a viajeros de todo el país y la región. Para esta edición, se estima la llegada de alrededor de 140 equipos, con participantes provenientes de Villa Gesell, Chubut, Mar del Plata, Chaco y también de países vecinos como Chile y Brasil.

Una vez más, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por Eduardo Cristina, abre sus puertas a esta propuesta, considerando al Encuentro Rodantero como un evento de gran valor para el turismo social, la integración entre viajeros y el desarrollo regional. En ese sentido, la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio, a través de CODESAL acompaña nuevamente esta iniciativa que ya se consolida como una de las más esperadas en la zona del lago de Salto Grande.

Los rodanteros conforman una comunidad de viajeros que recorren rutas y destinos en distintos tipos de vehículos, desde bicicletas hasta motorhomes, promoviendo un modo de viajar simple, social y colaborativo. Lo que distingue a este encuentro es el clima de compañerismo que se genera entre ellos, convirtiéndolo en un espacio de intercambio, experiencias compartidas y verdadera vida al aire libre.

Las actividades comienzan hoy viernes con un fogón de bienvenida y continuarán durante todo el fin de semana con múltiples propuestas: una visita guiada a la represa de Salto Grande, recorrido por la Bodega Siandra Hermanos, paseo en catamarán, elección de la reina y el rey rodantero, shows en vivo, torneos de truco y vóley, además de muchas sorpresas más.

Este año, el evento también funciona como anticipo de lo que será la temporada 2026 en Punta Viracho. Durante los últimos meses, la Corporación intensificó los trabajos en los predios con el objetivo de que tanto rodanteros como turistas disfruten de instalaciones renovadas y en constante mejora. Entre las intervenciones realizadas se destacan mejoras en parrillas y baños, la reparación del sistema de iluminación, la pintura de la pileta principal de Termas y la limpieza y reacondicionamiento del sector de playa.

Estas tareas se suman al trabajo sostenido que CODESAL viene desarrollando durante todo el año para que tanto Punta Viracho como todos los demás espacios del Lago sean lugares cada vez más cómodos, seguros y atractivos para los visitantes.