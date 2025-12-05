Local Concordia

EL LUNES 8 DE DICIEMBRE NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

5 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

EL LUNES 8 DE DICIEMBRE NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.

Con el objetivo de garantizar la higiene urbana, la continuidad del servicio esencial y la adecuada gestión de los residuos domiciliarios, se trabajará bajo el régimen de Guardia Sanitaria, conforme a los protocolos operativos establecidos para los feriados nacionales.

Por ello se solicita a la comunidad a no sacar los residuos a la vía pública durante la jornada mencionada para mantener el orden, cuidado del ambiente y limpieza de la ciudad.

