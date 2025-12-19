EMCONTUR: AGENDA DE VERANO Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ACORDADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLIC O–PRIVADA

EMCONTUR: AGENDA DE VERANO Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ACORDADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLICO–PRIVADA

En el marco de una nueva reunión del Directorio del Ente Mixto Concordiense de Turismo, se avanzó en la definición y validación de una agenda de trabajo que reafirma el compromiso de la gestión público–privada en el fortalecimiento del posicionamiento turístico de Concordia, con especial foco en la temporada de verano y en acciones de promoción sostenidas en el tiempo.

Durante el encuentro se presentó el cronograma de actividades de verano bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”, una propuesta integral que pone en valor la identidad local a través de experiencias sensoriales, con intervenciones artísticas y degustaciones de sabores regionales en espacios emblemáticos de la ciudad como el Naranjal de Pereda, el Castillo San Carlos, la costanera y la peatonal de Concordia, promoviendo el encuentro entre residentes y visitantes y la activación de espacios públicos con contenido cultural y turístico.

Asimismo, se compartió el balance de las acciones de promoción turística desarrolladas recientemente, entre las que se destacan dos viajes de prensa especializados. El primero, realizado del 9 al 11 de diciembre, contó con la participación de los medios LADEVI, Viajando, Radar de Viajes y Mensaje Turístico; mientras que el segundo, desarrollado del 16 al 18 de diciembre, recibió a Radio Continental, El Enviador, Boarding Pax y Paseos y Turismo. En ambos casos, los periodistas recorrieron la diversidad de experiencias que ofrece el destino para la temporada estival, contribuyendo a la difusión de la oferta turística y a la consolidación de la imagen de Concordia en mercados estratégicos.

En este sentido, se destacó especialmente la promoción de la conectividad aérea, a partir de la reciente inauguración del Aeropuerto de Concordia, que permite unir la ciudad con Aeroparque en tan solo 45 minutos mediante la operatividad de la aerolínea Humming Airways, fortaleciendo la accesibilidad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico.

Como parte de esta estrategia integral de comunicación, se valoró la reciente presencia de Concordia en la revista Caras, una de las publicaciones más reconocidas de Argentina, con una tirada superior a los 30 mil ejemplares semanales y distribución en Argentina y Uruguay, entre otras pautas y acciones orientadas a seguir posicionando a la ciudad a nivel nacional y regional.

Las iniciativas abordadas y consensuadas en el Directorio reflejan una política de gestión participativa, planificada y sostenida, basada en el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, con el objetivo de consolidar a Concordia como un destino turístico integral, competitivo y con identidad propia, de cara a los desafíos presentes y futuros del desarrollo turístico local.