NUEVA FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES LOCALES: FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO

La Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia informa que se encuentran abiertas las inscripciones a un nuevo curso del programa nacional Punto Digital, orientado a fortalecer las herramientas digitales de emprendedores y pymes locales para fomentar las ventas de sus productos a través de internet.

Se trata “Fotografía de Producto”, una capacitación que se dictará en formato presencial con transmisión virtual, en las sedes de Puerto TEC, ubicada en el galpón N° 1 de la costanera de Concordia y en el NIDO Centro Faro "Padre Andrés Servin", situado en la intersección de calles Carretera La Cruz y Cortada 66.

Durante el encuentro, se desarrollarán conceptos relacionados a las herramientas que ofrece la cámara del celular y su utilización práctica como: composición por regla de tercios, angulación, relación de aspecto según red social e iluminación con recursos caseros como caja de luz o filtrado con tela translúcida. Asimismo, se abordarán temas de edición liviana con programas instalados desde el mismo dispositivo móvil y se brindarán consejos para armar el set.

Dicha capacitación tendrá lugar el próximo jueves 23 de julio a las 11:00 horas y la misma no tiene costo.

Quienes resulten interesados, deben completar el formulario de inscripción con sus datos personales y aguardar la recepción de correo electrónico para confirmar su participación.

Por inscripciones a través del siguiente enlace: https://bit.ly/44MbtKh

Para solicitar mayor información escribir un mensaje de Whatsapp al número: 345 508 4941