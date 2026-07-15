NUEVO CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, dependiente de la Secretaría de Gobierno, realizará un Curso de Manipulación de Alimentos destinado a vecinos y trabajadores vinculados a la elaboración, comercialización y manipulación de productos alimenticios.

El objetivo es brindar herramientas y conocimientos sobre buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria, contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y promoviendo el cuidado de la salud de la comunidad.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 25 de julio de 12:00 a 14:00 horas en la escuela N° 4 Manuel José Lavardén, ubicada en Laprida 2799, en el marco de los abordajes territoriales que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Humano.

Los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán realizar una inscripción previa en las oficinas de la Dirección de Bromatología, ubicadas en Roque Sáenz Peña N° 225, segundo piso, entre las 7 y las 13 horas.