EN REPRESENTACION DEL EMCONTUR SE INCORPORÓ NUEVO INTEGRANTE AL ENTE DE DESARROLLO AEROCOMERCIAL DEL AEROP UERTO DE CONCORDIA

EN REPRESENTACION DEL EMCONTUR SE INCORPORÓ NUEVO INTEGRANTE AL ENTE DE DESARROLLO AEROCOMERCIAL DEL AEROPUERTO DE CONCORDIA



Se trata de Jorge Ignacio Villalta, quien asumió este viernes en reemplazo del reconocido comerciante gastronómico, Mario Doval.

Villalta fue designado previamente por el Centro de Comercio, Industria y Servicios (C.C.I.S.C) como representante del EMCONTUR en el directorio del Aeropuerto.

Dándose así cumplimiento al artículo Nro 6 de la Ordenanza Nº 38.186 de conformación del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (E.D.A.A.C.), entidad que tiene como principal objetivo gestionar y promover el crecimiento de la actividad aerocomercial en la región.

Una vez realizado el nombramiento, tanto el presidente del Ente, Ing. Federico Schattenhofer, como todos los integrantes del directorio del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia, expresaron su reconocimiento al Sr. José Mario Doval por haber desempeñado, hasta su fallecimiento, las funciones requeridas siempre con compromiso, responsabilidad y esmero.

Estuvieron presentes durante la asunción el vicepresidente del EDAAC, Ricardo Jesús Claro, la tesorera, Cra. Lorena Calza y el concejal Pablo Bovino (vocal en representación del bloque de la primera minoría en el Concejo Deliberante).

