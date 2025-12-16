Local Concordia

EN SU XXVIII ANIVERSARIO EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES PASÓ A LLAMARSE “NELSON OSCAR VA SSALLO”

16 diciembre, 2025
EN SU XXVIII ANIVERSARIO EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES PASÓ A LLAMARSE “NELSON OSCAR VASSALLO”

Un emotivo acto marcó la tarde del viernes con el descubrimiento de las placas que formalizan la nueva denominación del Museo de Antropología y Ciencias Naturales, un momento de profundo significado para la historia de la institución y la comunidad.

A la ceremonia oficial asistieron la Viceintendente y Presidenta del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza; el Concejal Emmanuel Godoy; el Coordinador de la Subsecretaría de Turismo, Marcelo Spomer, y personal del museo. El evento trascendió las fronteras, contando con la presencia de autoridades del Museo Arqueológico y de Ciencias Naturales de la vecina ciudad de Salto (R.O.U.).

La ocasión se revistió de especial emoción con la presencia de los tres hijos del homenajeado, Nelson Oscar Vassallo: Jorge, José Luis y Cristina, quienes asistieron junto a descendientes, familiares y amigos. También acompañaron ex integrantes de la Asociación para el Estudio y las Ciencias Naturales, junto a vecinos de la comunidad.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra Reta de Urquiza, la museóloga Silvia Cettour, Jefa del Departamento Museo y la museóloga Elsa Cristina Vassallo, hija del homenajeado, quien fue la primera directora e ideóloga de la institución, acompañada por sus hermanos. En cada una de las palabras estuvo presente el legado de Vasallo, su dedicación y trabajo por y para la comunidad de Concordia.

Luego del descubrimiento de las placas, los presentes compartieron diálogos y degustaron sabores regionales en el stand "Concordia en tus sentidos", además de recorrer las salas y la nueva muestra temporal sobre mitos y leyendas del litoral.

Directivo y personal del museo agradecen a todos los que acompañaron en este significativo momento para la historia de la institución.

