ESTA SEMANA COMIENZA LA INSCRIPCIÓN PRESENCIAL PARA LA MARATÓN DE REYES

La Maratón Internacional de Reyes empieza a transitar su cuenta regresiva con casi 2200 registros. Esta semana será la inscripción presencial, una instancia determinante para quienes aún no aseguraron su participación en la prueba atlética más convocante del calendario deportivo.

La inscripción se realizará los días miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 22.00hs en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, y contempla un valor de 35.000 pesos en un solo pago o 40.000 pesos en dos pagos, ofreciendo así distintas alternativas para facilitar el acceso de los corredores.

Con miles de corredores ya confirmados y una convocatoria que crece día a día, la organización recuerda que la inscripción presencial representa una oportunidad para ser parte de una edición histórica, que volverá a reunir a atletas de Concordia, la región y distintos puntos del país. La Maratón de Reyes no solo propone una competencia deportiva, sino una experiencia colectiva que moviliza a la ciudad y reúne a atletas de distintos puntos del país.

CRONOGRAMA Y ENTREGA DE KITS

Diciembre 2025 – 10K, 5.5K y Mini Reyes

Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre

Peatonal del Bicentenario (frente a la Municipalidad)

De 19.00 a 22.00 horas

Enero 2026 – 10K, 5.5K y Mini Reyes

Martes 6, Miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero

Peatonal del Bicentenario (frente a la Municipalidad)

De 19.00 a 22.00 horas

Únicamente no residentes – 10K y 5.5K

Sábado 10 de enero

Centro de Convenciones de Concordia

De 16.00 a 19.00 horas