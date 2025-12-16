Local Concordia

“EXPO NAVIDAD” EN EL PARQUE CENTRAL VIÑEDOS MOULINS

16 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

“EXPO NAVIDAD” EN EL PARQUE CENTRAL VIÑEDOS MOULINS

Este próximo fin de semana, en el Parque Central “Viñedos Moulins”, se estará realizando la “Expo Navidad”, organizada por la Municipalidad de Concordia.

Participarán artesanos, emprendedores; habrá espectáculos artísticos, ballet y patio gastronómico. El acceso es libre y gratuito.

El día sábado 20 de diciembre, las actividades comenzarán a las 19 horas hasta las 3 de la mañana. El domingo 21 de diciembre, desde las 17 horas hasta las 00 horas.

Te puede interesar..

Local Concordia

Entre Ríos, el destino ideal para el verano 2026: termas, carnavales y naturaleza con “Carpincheá tu vera no”

16 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

NUEVA JORNADA DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES EN VILLA ZORRAQUÍN

16 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: RECOMENDACIONES PARA LAS COMPRAS DE FIN DE AÑO

16 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

SE INSCRIBIÓ LA PRIMERA EMPRESA AL REGISTRO MUNICIPAL DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

16 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

Entre Ríos, el destino ideal para el verano 2026: termas, carnavales y naturaleza con “Carpincheá tu vera no”

16 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

NUEVA JORNADA DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES EN VILLA ZORRAQUÍN

16 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: RECOMENDACIONES PARA LAS COMPRAS DE FIN DE AÑO

16 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

“EXPO NAVIDAD” EN EL PARQUE CENTRAL VIÑEDOS MOULINS

16 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com