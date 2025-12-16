“EXPO NAVIDAD” EN EL PARQUE CENTRAL VIÑEDOS MOULINS

Este próximo fin de semana, en el Parque Central “Viñedos Moulins”, se estará realizando la “Expo Navidad”, organizada por la Municipalidad de Concordia.

Participarán artesanos, emprendedores; habrá espectáculos artísticos, ballet y patio gastronómico. El acceso es libre y gratuito.

El día sábado 20 de diciembre, las actividades comenzarán a las 19 horas hasta las 3 de la mañana. El domingo 21 de diciembre, desde las 17 horas hasta las 00 horas.