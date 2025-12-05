JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE PROMOCIÓN COMERCIAL

La Municipalidad de Concordia, junto a la Unidad Ejecutora Provincial y la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), invita a participar de la Jornada de Capacitación y Taller de Promoción Comercial, una instancia formativa orientada a fortalecer las capacidades exportadoras de las empresas entrerrianas.

La actividad tendrá lugar el martes 9 de diciembre de 2025, de 9:00 a 12:00 horas, en el espacio de Coworking del Centro de Convenciones de Concordia (San Lorenzo Oeste 101).

Este encuentro se desarrolla en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, impulsado por la Unidad Ejecutora Provincial. En este contexto, se avanza además en la consultoría “Análisis de Cadenas Productivas en la Región de Salto Grande para el Fomento de la Internacionalización de las Empresas”, coordinada por la UNLaM y con la participación de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales como organismo vinculado.

El Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Federico Schattenhofer, destacó la importancia estratégica de este tipo de jornadas al afirmar: “Concordia tiene un enorme potencial productivo y exportador. Nuestro objetivo es acompañar a las empresas para que puedan abrir nuevos mercados, mejorar su competitividad y aprovechar las herramientas que hoy ofrece el comercio internacional.”

En esa línea, agregó: “Esta capacitación es una oportunidad concreta para que las empresas locales identifiquen nuevas vías de crecimiento, incorporen herramientas digitales y consoliden vínculos que permitan ampliar su presencia en la región y el mundo.”

Schattenhofer resaltó también el trabajo articulado entre instituciones: “El desarrollo se construye con alianzas. La articulación entre el municipio, la UNLaM y la Unidad Ejecutora Provincial es fundamental para generar políticas públicas que verdaderamente fortalezcan al sector productivo.”

AGENDA DE LA JORNADA

De 9:00 a 9:30 hs: Acreditaciones

De 9:30 a 9:50 hs: Presentación de resultados de encuesta.

Exposición de los principales hallazgos obtenidos en las encuestas realizadas a empresas de la región.

9:50 a 10:50 hs, Capacitación plenaria: “Cómo conseguir clientes internacionales aprovechando las herramientas públicas y digitales”. Se presentarán plataformas y estrategias digitales orientadas a la búsqueda de compradores en mercados internacionales.

10:50 a 11:40 hs, Grupos focales: Las empresas participantes se dividirán en tres grupos —exportadores activos, potenciales y nuevos participantes— para identificar necesidades, oportunidades y propuestas de política pública.

11:40 a 12:00 hs: Cierre de la jornada.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19quovf3ARaLjz5MqTSSESHEUWhUo14ZYiLq0_Fmm9clG_A/viewform

La Municipalidad de Concordia y los organismos participantes reafirman su compromiso con el fortalecimiento productivo y la internacionalización de las empresas entrerrianas, promoviendo herramientas para mejorar su competitividad en mercados globales.