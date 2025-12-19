JORNADA DE VACUNACIÓN INTEGRAL EN LA EXPO NAVIDAD

Organizada por la filial Concordia de la Sociedad Argentina Pediatría (SAP) y el Hospital “Delicia Concepción Masvernat”, este fin de semana, en el marco de la Expo Navidad organizada por la Municipalidad de Concordia, se estará realizando una Jornada de Vacunación Integral.

Ante el aumento de casos de sarampión y coqueluche, en un stand debidamente identificado, se estarán colocando vacunas para todas las edades.

Desde la Sociedad Argentina Pediatría recuerdan que “las vacunas salvan vidas, protegen a quienes más queremos y previenen enfermedades que pueden ser graves”. Y piden de forma especial que concurran con el Carnet de Vacunación para chequear y completar esquemas.

La Expo Navidad tendrá lugar el día sábado 20 de diciembre, de 19 horas hasta las 3 de la mañana y el domingo 21 de diciembre, desde las 17 horas hasta las 00 horas, en el Parque Central “Viñedos Moulins”.