LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ MICROCRÉDITOS A EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

19 diciembre, 2025
maxi
LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ MICROCRÉDITOS A EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Este viernes, en las oficinas de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, se realizó una nueva entrega del Programa Municipal de Microcréditos, una política pública orientada a fortalecer y acompañar emprendimientos de la economía social de la ciudad.

La actividad fue encabezada por el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, junto al equipo de Microcréditos, integrado por Miguel Parra, Alejandro Martínez, Fabio Zambon y Martín Denis.

En esta instancia, cinco emprendedores locales accedieron a créditos por un monto total de $2.500.000, recibiendo $500.000 cada uno, a devolver en seis cuotas fijas y sin interés. El objetivo de esta herramienta es impulsar el crecimiento, la inversión y la sostenibilidad de proyectos productivos que generan trabajo y fortalecen la economía local.

Entre los emprendimientos beneficiados se encuentra el de Nadia Rey, dedicada a la elaboración de alfajores artesanales, actividad que desarrolla junto a su marido; Juan Bautista Dalzoto, productor de dulce de leche artesanal que actualmente se comercializa en distintos comercios de la ciudad; Vanina Ayala, emprendedora que produce y comercializa lencería confeccionada de manera artesanal; Emilce Cirolla, joven emprendedora que desde hace seis meses incursiona en la panadería artesanal; y María Eugenia Falcón, artesana textil y emprendedora que forma parte de la Feria Municipal de la Economía Social.

Desde la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo destacaron que el Programa Municipal de Microcréditos constituye una herramienta estratégica para promover el desarrollo local, el trabajo autogestivo y la inclusión financiera, generando oportunidades concretas para quienes integran el entramado de la economía social.

Asimismo, se subrayó la importancia del acompañamiento técnico y el seguimiento permanente que realiza el equipo de Microcréditos, fortaleciendo no solo el acceso al financiamiento, sino también la consolidación y proyección de los emprendimientos beneficiados.

A través de este tipo de acciones, el Municipio reafirma su compromiso con políticas públicas orientadas a fomentar el emprendedurismo, el cooperativismo y la generación de empleo, consolidando un modelo de desarrollo con inclusión social y arraigo local.

