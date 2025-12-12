LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO TÉCNICO PARA ESTABLECER ACCIONES EN EL CUIDADO DEL RÍO URUGUA Y

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO TÉCNICO PARA ESTABLECER ACCIONES EN EL CUIDADO DEL RÍO URUGUAY

La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos fue sede del Segundo Encuentro Técnico para Establecer Acciones en el cuidado del Río Uruguay, organizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos y que contó con la participación de la Municipalidad de Concordia.

El objetivo fue conformar una mesa sobre “Floraciones algales en la región de Salto Grande y municipios afectados” para trabajar de manera interinstitucional en medidas y acciones preventivas, educativas y normativas que mejoren la seguridad del bañista y la gestión frente a la aparición de floraciones algales.

Durante el encuentro el Director General Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Osvaldo Fernández, planteó la necesidad de “poner sobre la mesa esta cuestión, darle visibilidad y sobre todo comunicar, desde el punto de vista del bañista en cuanto a su acción más inmediata y preventiva que es frente a la presencia de algo en el agua” por ello la importancia de coincidir en una misma mesa los distintos organismos e instituciones que intervienen ante esta problemática.

Por su parte el Subsecretario de Ambiente de la Municipalidad Joaquín Gobetto, destacó la posibilidad de abordar el tema de manera conjunta porque es lo que va a permitir “articular acciones con todos los actores que van a direccionar ejes que nos permitan mejorar el contexto” añadiendo que además es importante que la comunidad cuente con información preventiva para evitar situaciones que los puedan afectar.

El Secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, manifestó que “lo importante de una jornada como esta es que se tome conciencia y que se instrumenten las medidas del caso, que se tenga el conocimiento necesario para poder saber cómo actuar frente a este problema”.

VIGILANCIA Y MONITOREO

Es importante destacar que el Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, desde inicios de año, viene ejecutando el Plan de Vigilancia y Monitoreo de Calidad del agua de uso recreativo en los lugares habilitados en la ciudad con el objetivo de obtener datos sobre la salubridad de las playas.

Los datos, producto de este plan, son comunicados a las autoridades provinciales que tienen competencia en el tema, siendo en este caso, la Dirección General Legal y de Gestión Ambiental del Agua.

Además se realizan capacitaciones a guardavidas y medidas preventivas para la aplicación del CIANO Semáforo (banderines de colores rojo, amarillo y verde); colocación de cartelería como medida preventiva por presencia de floraciones algales para generar conciencia de autocuidado en los bañistas.

Del encuentro formaron parte Municipios de la región; representantes de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg); del Ente Descentralizado de Obras Sanitarios (EDOS); de la Universidad Tecnológica Nacional; del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); de la CODESAL, entre otros.