MARATÓN DE REYES: PREMIACIÓN PARA EQUIPOS DE RUNNING

La Maratón Internacional de Reyes comienza a transitar la recta final hacia el 10 de enero de 2026 y esta edición es de destacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.

Esta edición incorporará premios específicos por equipos, donde se reconocerá la cantidad de participantes que lleguen a la meta. La dinámica busca potenciar el crecimiento del running de la ciudad y renovar el sentido de pertenencia de los concordienses con la carrera.

Como se ha mencionado se entregará un premio especial en dinero para grupos más numerosos. El grupo con más participantes ganará 1 millón de pesos. El segundo, 600 mil pesos, siendo el tercero el que adquiera 400 mil pesos. Cuarto y quinto, 300 mil pesos y 200 mil pesos respectivamente. Siendo el requisito fundamental para el correcto cómputo, que el participante indique en el proceso de inscripción a qué grupo pertenece.

La Maratón de Reyes continúa innovando sin perder su esencia: tradición y competencia. Desde la organización se invita a todos los grupos de entrenamiento, clubes y gimnasios a sumarse y vivir una fiesta deportiva.