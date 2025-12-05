Local Concordia

MARATÓN DE REYES: PREMIACIÓN PARA EQUIPOS DE RUNNING

5 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

MARATÓN DE REYES: PREMIACIÓN PARA EQUIPOS DE RUNNING

La Maratón Internacional de Reyes comienza a transitar la recta final hacia el 10 de enero de 2026 y esta edición es de destacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.

Esta edición incorporará premios específicos por equipos, donde se reconocerá la cantidad de participantes que lleguen a la meta. La dinámica busca potenciar el crecimiento del running de la ciudad y renovar el sentido de pertenencia de los concordienses con la carrera.

Como se ha mencionado se entregará un premio especial en dinero para grupos más numerosos. El grupo con más participantes ganará 1 millón de pesos. El segundo, 600 mil pesos, siendo el tercero el que adquiera 400 mil pesos. Cuarto y quinto, 300 mil pesos y 200 mil pesos respectivamente. Siendo el requisito fundamental para el correcto cómputo, que el participante indique en el proceso de inscripción a qué grupo pertenece.

La Maratón de Reyes continúa innovando sin perder su esencia: tradición y competencia. Desde la organización se invita a todos los grupos de entrenamiento, clubes y gimnasios a sumarse y vivir una fiesta deportiva.

Te puede interesar..

Local Concordia

AGENDA DE DICIEMBRE DE LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

5 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

EL LUNES 8 DE DICIEMBRE NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

5 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE PROMOCIÓN COMERCIAL

5 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA 47° FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA

5 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

AGENDA DE DICIEMBRE DE LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

5 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

MARATÓN DE REYES: PREMIACIÓN PARA EQUIPOS DE RUNNING

5 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

EL LUNES 8 DE DICIEMBRE NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

5 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE PROMOCIÓN COMERCIAL

5 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com