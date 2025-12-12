MÁS DE 20 FAMILIAS RECIBIERON SUS ESCRITURAS TRASLATIVAS DE DOMINIO

El Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVYTAM) de la Municipalidad de Concordia llevó adelante una nueva entrega de Escrituras Traslativas de Dominio a vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Durante el 2025, se registró un progreso sostenido en los procesos de escrituración de los lotes adjudicados, entregando en esta oportunidad 22 escrituras traslativas de dominio. En total se otorgaron 80 con la proyección para el año próximo, de duplicar dicho número.

El Intendente Francisco Azcué destacó el paso que están dado estas familias ya que “avanzar con los trámites administrativos para obtener definitivamente la escritura, les permite ir consolidando y proyectando su futuro con la tranquilidad y seguridad de que el lugar en el que viven les pertenece”.

Por su parte Matías Dupleich, titular del INVyTAM, señaló que “este procedimiento reafirma el compromiso de brindar seguridad jurídica y acompañamiento a cada familia que confió en este proceso. Este avance no solo representa la entrega de documentación esencial, sino también el reconocimiento al esfuerzo, la paciencia y la responsabilidad de cada beneficiario”.

Fueron beneficiados familias de los barrios Pancho Ramírez, Fátima II, Villa Gobernador Cresto, Constitución, San Miguel II, Villa Jardín, La Colina, Pierrestegui, Cabildo San Antonio, La Cantera, Almirante Brown, El Ganso Luna, Tavella Norte, San Agustín y Camba Paso, entre otros.