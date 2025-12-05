MEDIOS DE COMUNICACIÓN RECORRIERON EL AEROPUERTO DE CONCORDIA

Este viernes y en el marco de las visitas que impulsa el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), integrantes de distintos medios de comunicación recorrieron las instalaciones de la terminal aérea “Comodoro JJ. Pierrestegui” oportunidad en la pudieron conocer distintos aspectos del funcionamiento del aeropuerto y el rol que cumple en nuestra ciudad y en la región.

Fueron recibidos por el presidente del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia Federico Schattenhofer, junto a personal del EDAAC, la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de Concordia.

“Vamos confirmando que este aeropuerto era algo sumamente necesario para la región y hoy queríamos compartir con los medios de comunicación todas las novedades que fueron surgiendo a partir de la habilitación oficial que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre” señaló Schattenhofer.

En ese aspecto sostuvo que la terminal aérea fue pensada para prestar un servicio “a distintas actividades, que van desde lo productivo, turístico, sanitario, recreativo o comercial. Comenzamos con vuelos privados, hubo vuelos sanitarios y esta semana ya iniciaron los comerciales y eso es muy importante para toda la comunidad. Creemos que este aeropuerto va a marcar un hito en la historia de Concordia” remarcó.

Por último, Schattenhofer manifestó que así como en breve comenzará a funcionar un servicio gastronómico, que está en proceso de licitación, “esperamos poder contar con más vuelos comerciales de distinta índole. Este es un proceso que lleva tiempo, que necesita un trabajo conjunto entre todos los sectores. Hoy está cumpliendo una función que durante mucho tiempo la región no tenía”.

“CONCORDIA LO NECESITABA”

Marcelo González, reportero gráfico de diario El Heraldo, tras terminar la visita, consideró que “es algo que Concordia necesitaba, una renovación, porque el antiguo aeropuerto ya había cumplido su ciclo. Hoy en día el modernismo nos lleva para adelante y creo que esto va a ser un gran paso para que Concordia tenga más conectividad. Es un puntapié inicial”.

Gustavo Cardozo, de Radio Zona TV 99.7, señaló que “la experiencia de recorrer el aeropuerto es una satisfacción porque permite ver que las prestaciones son de primer nivel. Hay un buen horizonte para lo que se proyecta del servicio que va a prestar el aeropuerto. Ya está formando parte de toda la comunidad y esperamos que esto también reditúe a toda la región”.

Por último Guillermo Acosta, de diario El Entre Ríos, afirmó: “nos llevamos mucha información, pero también la certeza de que es un lugar que incipientemente está comenzando y que seguramente irá creciendo a medida que pase el tiempo. Dependerá un poco de todos los que somos parte de la comunidad, como de los que prestan servicios y de los que estén dispuestos a visitarnos finalmente”.