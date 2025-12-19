Local Concordia

RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

19 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que se dio inicio al proceso de renovación de permisos del sistema de Estacionamiento Medido destinado a frentistas y discapacitados.

Las personas interesadas deberán presentarse en la oficina de Estacionamiento Medido, ubicada en Mitre N° 62, para realizar el trámite correspondiente, el cual estará vigente hasta el 31 de enero de 2026.

Para la renovación del permiso para frentistas, se deberán presentar los siguientes requisitos:

Fotocopia de DNI.

Fotocopia de Licencia Nacional de Conducir.

Fotocopia de la cédula del vehículo.

Fotocopia de factura de luz.

Mientras que para la renovación del permiso para discapacidad, deberán presentar los siguientes requisitos:

Fotocopia de CUD.

Fotocopia de DNI.

Fotocopia cédula de automóvil.

La atención al público se realiza de lunes a viernes, de 08:00 a 12:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas. Los días sábados de 08:00 a 12:30 horas. Para más información, comunicarse al 345 508 4294.

