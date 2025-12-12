SE ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL ALQUILER DE TRIBUNAS, TARIMAS Y TORRES PARA EL CA RNAVAL

SE ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL ALQUILER DE TRIBUNAS, TARIMAS Y TORRES PARA EL CARNAVAL

El Ente Permanente de Carnaval informa que este viernes 12 de diciembre de 2025 se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2025, destinada al alquiler de tribunas, tarimas y torres para el Carnaval de Concordia – Edición 2026.

Durante el acto administrativo, llevado a cabo en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, se presentó un solo oferente, la firma Montaje Litoral, cuya propuesta cumplió con todas las condiciones establecidas en el pliego licitatorio. De esta manera, la empresa volverá a acompañar la puesta en marcha de la infraestructura del próximo Carnaval 2026.

Al finalizar la instancia, Luis Sánchez, presidente del Ente Permanente de Carnaval, destacó la importancia de avanzar en tiempo y forma con cada paso técnico y organizativo: “Estamos muy conformes con el desarrollo de este proceso. Montaje Litoral nuevamente será parte de nuestro Carnaval, aportando su experiencia y compromiso. Estructuralmente estamos al 95% listo para comenzar esta hermosa fiesta y nos sentimos muy orgullosos de eso. Cada decisión que tomamos busca garantizar un espectáculo seguro, ordenado y de calidad para todos los concordienses y para quienes nos visiten”.

El Ente Permanente de Carnaval continúa trabajando con planificación, responsabilidad y profesionalismo para consolidar una nueva edición del Carnaval de Concordia, uno de los eventos culturales más importantes de la región.