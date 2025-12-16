SE INSCRIBIÓ LA PRIMERA EMPRESA AL REGISTRO MUNICIPAL DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

En el Nodo Tecnológico “Puerto TEC”, el Intendente Francisco Azcué encabezó un encuentro técnico e informativo sobre las exenciones impositivas establecidas mediante ordenanza para las empresas que se adhieran al Registro Municipal de Empresas de Economía del Conocimiento.

En ese marco de produjo la inscripción de la empresa Finnegans S.A., la cual accede a importantes beneficios fiscales, como la exención de la Tasa Comercial y la Tasa General Inmobiliaria por cinco años, prorrogables a 10, si amplían su plantilla de empleados o invierten en mejoras significativas en sus instalaciones.

Además, tendrá acceso prioritario a espacios de innovación como incubadoras, aceleradoras y coworkings públicos, así como asesoramiento técnico y acompañamiento en la formulación de proyectos estratégicos de innovación y desarrollo. También, gozarán de prioridad en programas de empleabilidad y desarrollo económico gestionados por el Municipio.

“Somos conscientes del enorme potencial que tiene nuestra ciudad y estamos trabajando para transformarla, generando posibilidades de crecimiento y desarrollo como en este caso, la economía del conocimiento, a partir de un emprendimiento que viene del sector privado a quienes debemos darles todas las herramientas que necesiten para alcanzar sus sueños” afirmó Azcué.

“El sueño nuestro es que Concordia sea el mejor lugar para criar nuestros hijos y para eso debemos continuar generando políticas públicas que generen oportunidades con un Estado cada vez más eficiente” destacó el Intendente.

MODERNIZACIÓN Y ALIVIO FISCAL

Por su parte, el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, destacó que “somos la administración y gestión que mayor ha reducido la presión fiscal al sector privado, logrando modernizar la Municipalidad como hasta hace poco no era posible lo que implicó un cambio cultural para la administración y eso se logra con transparencia”.

“Diariamente vemos que hay emprendedores y empresas en Concordia que nos hacen sentir muy orgullosos”, por lo que el objetivo es “acompañarlos para que sigan creciendo y generando alianzas estratégicas con otras empresas de otras partes del país y del mundo” concluyó Ferreyra.

El Director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn puntualizó que este paso “es un gran hito que termina por completar la primera fase de la estrategia del área que hoy se transformó en una política de Estado, gracias a todo lo que venimos trabajando”.

CONOCIMIENTO LOCAL

Blas Briceño, representante de la empresa Finnegans S.A. valoró “este beneficio que nos alienta a seguir invirtiendo en la ciudad, trabajando con recursos y conocimiento disponible en las personas que están acá, en Concordia. La ciudad está desarrollando talento, está desarrollando capacidades de un montón de jóvenes y profesionales por lo que es un orgullo y una gran oportunidad”, remató.

En el mismo sentido, Diego Fernández, socio fundador de DEFYMOTION Robotics expresó que “empezar un posible negocio, en donde te eximan de estos regímenes impositivos te da una buena potencia para salir al mercado”.

Estuvieron presentes el Director de Rentas Fernando Marsicano; la concejal Verónica Del Boca y representantes de diferentes empresas de la economía del conocimiento de la ciudad.