“UN CANTO PARA CIUDAD”, UNA NOCHE HISTÓRICA FRENTE A LA CATEDRAL SAN ANTONIO DE PADUA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante este viernes por la noche el gran cierre cultural del año con el evento “Un Canto para la Ciudad”, una celebración que reunió a miles de vecinos en un marco navideño cargado de emoción, identidad y tradición.

La noche comenzó con el despliegue coral que recorrió la Peatonal, invitando a la comunidad a sumarse al evento en un gesto profundamente simbólico: el canto como puente, unión y encuentro. Participaron el Coro de Cámara de la Municipalidad de Concordia, bajo la dirección de Juan Pablo Paccazochi y Mariano Sequeira; la Cantoría de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, el Coro del Centenario, el Coro Estable de Concordia, el Coro Renacer del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Concordia y el Coro de Niños y Jóvenes del Sagrado Corazón, todos dirigidos por Lucía Niez; el Coro Tahil Mapu de la UNER**, dirigido por Leonel Policastro; y los coros Cantabile y Amici, bajo la dirección de Roxana Tavella. Además, se destacó la participación del tenor lírico Benjamín Zubiaurre, quien emocionó al público con su interpretación.

Continuaron sobre el escenario la Academia de Danzas Pavlovha, que presentó una síntesis de su exitoso espectáculo “Un Musical de Navidad”, y el Ballet Folclórico Juvenil ‘Alitas de Mi Patria’, con su propuesta “Desde el Alma”, que representó el pesebre desde una mirada folclórica cargada de valores y unión familiar.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue la conmemoración por los 100 años del Campanario de la Catedral San Antonio de Padua, una pieza arquitectónica e histórica que forma parte del corazón identitario de la ciudad. Con una reseña histórica, el recitado del Pbro. Pablo Méndez , el posterior repique de campanas, y un emotivo mensaje a la comunidad por parte del Cura Párroco de la Catedral San Antonio de Padua, Presbítero José Luis Bogado; la Catedral se convirtió en protagonista y anfitriona de una noche donde el patrimonio espiritual y cultural fueron celebrados colectivamente.

El evento contó además con el acompañamiento institucional de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, y el apoyo de Bar Ideal, El Ciervo Restaurante y Cristóbal Café, actores clave para garantizar una propuesta cultural abierta, gratuita y en el espacio público.

En este marco, el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, expresó: “Queremos agradecer profundamente a todos los vecinos que se acercaron a compartir esta celebración, así como a cada artista, institución, área municipal y sector privado que hizo posible esta noche. ‘Un Canto para la Ciudad’ fue más que un evento cultural: fue un gesto comunitario, un homenaje a nuestra Catedral y una manera de reencontrarnos en la música y en la Navidad. Para nosotros es una enorme satisfacción cerrar el año de esta manera, con un espacio donde la cultura volvió a ser puente, identidad y encuentro para Concordia”.

Y agregó: “Este año ha sido de grandes desafíos y también de importantes logros. La comunidad acompañó cada actividad que impulsamos desde la Subsecretaría, y esa participación nos fortalece y nos compromete a seguir trabajando, junto al Presidente Municipal, Francisco Azcué, para consolidar una ciudad con más cultura, más valores y más integración”.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura, se transmitió además un mensaje institucional: “Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los vecinos que nos acompañaron a lo largo de este año. Cada actividad cultural, cada celebración comunitaria y cada propuesta artística encontró sentido en la participación de ustedes: las familias, las instituciones, los artistas y los voluntarios. Destacamos el compromiso del equipo de esta Subsecretaría, que día a día sostiene y hace realidad cada proyecto cultural. Seguimos trabajando para construir una Concordia más activa, participativa y culturalmente viva”.

“Un Canto para la Ciudad” cerró el calendario cultural 2025 consolidándose como una demostración clara del valor de la cultura como herramienta de identidad, encuentro y desarrollo social.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Municipalidad de Concordia

https://twitter.com/MuniConcordia

www.facebook.com/Municipio.Concordia

www.instagram.com/municipalidad_de_concordia