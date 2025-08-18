Share Post Whatsapp Messenger

VIERNES DE BOXEO EN EL CLUB ESTUDIANTES

Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, este viernes 22 de agosto, desde las 21 horas en el Club Estudiantes, se desarrollará una gran velada boxística con diez combates. Walter Casco se enfrentará a Lucas Madolé y Pablo Basualdo se medirá con Ismael López.

Desde la Comisión Municipal de Boxeo se trabaja en la logística de un nuevo festival de boxeo en el Gigante Verde de calle San Luis y Santa María de Oro. Ya se han confirmado seis combates. Walter Casco tendrá enfrente al santafesino Lucas Madolé y Pablo Basualdo enfrentará a Ismael López. Además se espera un gran choque entre Ubaldo "Tony" Rabaschino y Leonardo Romero. También el boxeo femenino tendrá su protagonismo con el cruce entre el crédito local, Jennifer Peralta enfrentando a la federalense María Rojas.

Se espera conocer los rivales de Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo que también tendrán la chance de seguir sumando rodaje.

Las entradas están a la venta en Minikiosco La Mona a 5 mil pesos y también hay disponibilidad de mesas con cuatro sillas a un costo de 40 mil pesos.

